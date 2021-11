Gemeinsam mit der Faschingsinteressengemeinschaft, kurz „F.I.G.“, startet die Stadt Hagenbach am Donnerstag, 11. November, um 11.11 Uhr in die 5. Jahreszeit. Stadtbürgermeister Christian Hutter lädt alle städtischen Närrinnen und Narren zu einem kleinen Umtrunk vor das Alte Rathaus ein. Die Bevölkerung ist selbstverständlich eingeladen. Traditionell blickt die „F.I.G“ in seinen Reden und Gesängen, mit einem kleinen Augenzwinkern, auf die Arbeit der Stadträte zurück. Gefeiert wird selbstverständlich auf Abstand und unter den geltenden Corona-Bedingungen.