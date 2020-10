Wegen steigender Corona-Infektionszahlen verschärft die Stadt Mainz die Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus. So darf zwischen 0.00 Uhr und 6.00 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden, wie Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Freitag mitteilte. Ab Samstag 0.00 Uhr dürfen außerdem bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ohne feste Bestuhlung gleichzeitig nur noch 75 Personen statt 250 anwesend sein. Bei Privatveranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagen sind nur noch 25 statt 75 Personen erlaubt. Die Maßnahmen gelten für das Gebiet der Landeshauptstadt uns sind zunächst bis Freitag, 23. Oktober, befristet.