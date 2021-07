Die Stadt Mannheim hat an Wochenenden für den Jungbusch ein zeitlich begrenztes Verbot zum Verkauf, Konsum und Mitführen von Alkohol erlassen. Es gilt von 23 Uhr beziehungsweise Mitternacht bis 6 Uhr des Folgetags. Ein Lautsprecherverbot gibt es ebenfalls. Nachdem gehäuft Beschwerden auch schon in der Zeit zwischen 22 und 24 Uhr auftraten, hat die Stadt am Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung erlassen. So beginnt das Lautsprecherverbot freitags und samstags jeweils schon um 22 Uhr und endet um 6 Uhr des Folgetages.