Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B36 in Mannheim am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 20-Jährige gegen 0.30 Uhr, auf der linken Spur Richtung Mannheim fahrend, aus bislang unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Auto und fuhr in die Mittelleitplanke. Der Wagen habe sich durch den Aufprall um die eigene Achse gedreht, sei erneut gegen die Leitplanke geprallt und mitten auf der Straße stehen geblieben.

Der junge Mann habe schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten, berichtet die Polizei. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.