In Teilen Oggersheims ist in der Nacht auf Dienstag kurzzeitig der Strom ausgefallen. Nach RHEINPFALZ-Informationen war der Strom ab 2.32 Uhr weg. Betroffen war das Gebiet Melm. Die Technischen Werke (TWL) Ludwigshafen sprechen auf Anfrage von einem Störereignis im Mittelspannungsnetz. Infolge dessen sei es zu einer Abschaltung von zehn Ortsnetzstationen gekommen. Dies habe zu einer Versorgungsunterbrechung von zirka 2800 Haushalten im Bereich der Melm geführt. Durch Netzumschaltungen habe die Versorgung für alle Kunden nach 16 Minuten wieder hergestellt werden können. Ursache sei ein Fehler (Erdschluss) an einem Mittelspannungskabel gewesen. Dieser sei plötzlich aufgetreten und nicht vorhersehbar gewesen, so eine TWL-Sprecherin.