Dörfliche Idylle oder Lärmbelästigung? Bei der Kirchenglocke scheiden sich zunehmend die Geister. Auch in Oberotterbach. Dort ist es nachts jetzt still. Der Glockenschlag der protestantischen Kirche wird in der Nacht abgestellt, da sich ein Bürger in seiner Nachtruhe gestört fühlt. Die Glocken waren bislang die Viertelstunden mit je zwei Schlägen zu hören, ebenso zu voller Stunde, wie Ortsbürgermeister Heinz Oerther auf Nachfrage der RHEINPFALZ erklärt. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dem Antrag des klagenden Bürgers stattzugeben. Der Glockenschlag ist nun von 22 Uhr bis sechs Uhr abgestellt, probeweise für ein halbes Jahr. Eine Bürgerbefragung zu diesem Thema soll es im Moment nicht geben. Wenn es keine Beschwerden geben sollte, bleibt es dabei, so Oerther.