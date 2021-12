Der nächtliche Glockenschlag gehöre zum Landleben dazu. Es handele sich um eine unverzichtbare Tradition, demnach könne sie auch nach Mitternacht erklingen. So kommentieren Menschen die kürzlich getroffene Entscheidung im südpfälzischen Vennigen, am Zeitschlagen der katholischen Kirchenglocke in der Nacht festzuhalten. Kritisch sieht das Ganze ein Schlafforscher aus Landau. Er sieht die Gesundheit der über Lärm klagenden Anwohner in Gefahr und liefert dazu Wissenswertes aus der Forschung.

