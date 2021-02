Ein total beschädigtes Auto und gleich mehrere Strafanzeigen – so lautet die Bilanz einer beabsichtigten Verkehrskontrolle in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Neustadter Innenstadt. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Zivilstreife gegen 1 Uhr den Insassen eines Wagens in der Martin-Luther-Straße kontrollieren. Statt anzuhalten, trat der Fahrer aufs Gaspedal. Laut Polizei führte die anschließende Verfolgung über mehrere Straßen durch die Innenstadt.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Beim Abbiegen von der Friedrich-Ebert-Straße in die Neumayerstraße verlor der erst 16 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über den VW Golf und kollidierte mit einer Treppe. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Ein Beifahrer versuchte noch zu flüchten, konnte jedoch vorübergehend in Gewahrsam genommen werden.

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Wagen nicht zum Verkehr zugelassen war. Die an dem Golf angebrachten Kennzeichen waren zuvor in Lambrecht entwendet worden. Außerdem fanden die Beamten Betäubungsmittel. Da der 16-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er an einen Erziehungsberechtigten übergeben.