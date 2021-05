Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag wieder verstärkt das Aufenthaltsverbot auf den Neckarwiesen in Heidelberg sowie in der Innenstadt kontrolliert. Nach den Ausschreitungen auf Neckarwiesen am Pfingstwochenende gilt dort erneut ein Aufenthaltsverbot. Die Bilanz des Einsatzes: Über 160 kontrollierte Personen und 50 Fahrzeuge. Dabei wurden 106 Personen noch in der Nacht einen Platzverweis für das Stadtgebiet Heidelberg erteilt, so die Polizei. Neben drei Körperverletzungsdelikten, der Sachbeschädigung an einer Schaufensterscheibe sowie fünf Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, wurde auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt: Eine Person führte verbotenerweise ein Einhandmesser mit sich. Zwei weitere Strafanzeigen werden wegen Beleidigung von Polizeibeamten gefertigt. In vier Fällen gelangten Fahrzeugführer wegen unnötiger Lärmbelästigung zur Anzeige. In drei Fällen seien die jeweilige Betriebserlaubnis bereits erloschen gewesen, weshalb ebenfalls eine Anzeige gemacht wird. Während in fünf Fällen ein Mängelbericht ausgestellt wurde, untersagten die Beamten in einem Fall die Weiterfahrt. Eine weitere Person erhält wegen Urinierens in der Öffentlichkeit ebenfalls eine Anzeige.