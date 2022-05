Wiederholte Knallgeräusche, die in der Nacht zum Samstag Menschen in Ludwigshafen-Friesenheim aufschreckten, gingen auf ein Leck in einer Dampfleitung im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen zurück. Das teilten die Polizei und das Chemieunternehmen mit. Gegen 0:30 Uhr am Samstag waren bei der Polizei mehrere Notrufe wegen möglicher Explosionen oder Schüsse eingegangen, manche Anrufer äußerten laut Polizeibericht Ängste vor einem kriegsähnlichen Zustand. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben mehrere Funkstreifenwagen und einen Polizeihubschrauber ein, um den Geräuschen auf den Grund zu gehen, deren Ursache schließlich bei der benachbarten BASF gefunden wurden. Um 2:10 Uhr informierte die BASF per Pressemeldung, dass durch eine Kondensatleckage in einer Anlage überschüssiger Druck über Sicherheitsventile entwichen sei. Dadurch sei es zwischen 0:20 und 1:10 Uhr zu der nächtlichen Lärmbelästigung gekommen. Die Anlage sei heruntergefahren worden, die Sicherheitssysteme hätten wie vorgesehen reagiert, hieß es.