Die Ortsgemeinde Bockenheim will für 2023 wieder einen Umzug zum Bockenheimer Winzerfest einplanen. Das kündigte der Erste Beigeordnete Uli Keidel gegenüber der RHEINPFALZ an. Mit dem Fest selbst, das am Wochenende zum 80. Mal über die Bühne ging, sei er sehr zufrieden. Keidel habe auch von den Gästen viel positive Rückmeldung erhalten, einige Besucher hätten ihn aber darauf angesprochen, dass es keinen Festzug gegeben hat. Auch ihm selbst habe das gefehlt. In den Vorjahren war der Umzug immer ein Publikumsmagnet. Mit über 50 teils sehr aufwendigen Motivwagen, Musikzügen und Fußgruppen lockte der Winzerfestumzug stets Tausende Besucher an. Wegen des erhöhten Aufwands aufgrund steigender Sicherheitsauflagen hatte die Gemeinde den traditionellen Programmpunkt in diesem Jahr abgesagt.