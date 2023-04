Die Eisenbahngewerkschaft EVG wird aller Voraussicht nach am Mittwoch für Freitag einen Warnstreik im deutschen Bahnverkehr ankündigen.

Durch einen Warnstreik am 27. März wurde der Bahnverkehr deutschlandweit so gut wie komplett lahmgelegt. Einzelheiten wird die EVG am Mittwochmorgen bekannt geben. Die EVG verhandelt derzeit mit der Deutschen Bahn (DB) und einer ganzen Reihe von anderen Bahnunternehmen. Der EVG fällt es noch leichter als der Lokführergewerkschaft GDL den Bahnverkehr komplett lahm zu legen, weil bei ihr die meisten Fahrdienstleiter organisiert sind. Wenn Fahrdienstleiter streiken, können überhaupt keine Züge fahren. Die DB stellt in diesem Fall meist den Betrieb für die Dauer des Streiks komplett ein.