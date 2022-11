Auswärtssiege sind bekanntlich die schönsten Siege. Einen solchen feierten die Adler Mannheim am Freitagabend bei den Kölner Haien. Mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) bezwang das Team von Adler-Trainer Bill Stewart die Domstädter. Für die Gäste trafen Tim Wohlgemuth (8.), Mathew Donovan (31.) und Jordan Szwarz (43.). Für Köln war lediglich Louis-Marc Aubry (10.) erfolgreich. Für Mannheim ist es nach dem 3:2-Erfolg gegen Red Bull München der zweite Sieg der Woche. Am Sonntag (14 Uhr) haben die Mannheimer die Chance nachzulegen. Dann empfangen sie um 14 Uhr die Augsburger Panther in der SAP-Arena.