Tristan da Silva könnte der nächste deutsche Basketballer werden, der in der NBA landet. In der Nacht auf Donnerstag findet die jährliche Talentauswahl der besten Basketballliga der Welt statt. In zwei Runden wählen die 30 Teams, basierend auf dem sportlichen Abschneiden im Vorjahr, Talente aus der heimischen College-Liga oder von internationalen Ligen aus. Und da Silva ist mit dabei.

Einige Experten schätzen, dass der 23-jährige Münchener Mitte der ersten Runde gezogen werden könnte. Andere sehen ihn eher in der zweiten Runde. Neben Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, Daniel Theis, Maximilian Kleber, Isaiah Hartenstein sowie den Brüdern Moritz und Franz Wagner wäre da Silva der siebte Deutsche, der derzeit in der US-Profiliga spielt.

Seit 2020 spielt der Flügelspieler schon in den USA. Bis zum Frühjahr dieses Jahres ging er für das College-Team der Universität von Colorado in Boulder auf Punktejagd. Und in der abgelaufenen Saison gehörte der 23-Jährige zum Stammpersonal. Er spielte 34 Mal, immer von Beginn. 16 Punkte erzielte er dabei im Schnitt. Sein älterer Bruder Oscar da Silva startet am 30. Juni mit der Basketball-Nationalmannschaft in Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Paris.