Die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) am Sonntag hat kein endgültiges Ergebnis gebracht. Im ersten Wahlgang haben Daniel Salm (FWG) und Eberhard Frankmann (CDU) die meisten Stimmen erhalten. Dem Christdemokraten schenkten 28,5 Prozent der Wähler ihr Vertrauen. Für Salm votierten 38,7 Prozent. Die beiden fungieren derzeit als VG-Beigeordnete. Sie stachen die anderen Mitbewerber Roland Pister (SPD) und Thorsten Rothgerber (Grüne) aus. Für Pister stimmten 22,2 Prozent der Wähler, für Rothgerber 10,7 Prozent. Von den 16.482 Wahlberechtigten waren 7564 Frauen und Männer in die 21 Wahllokale gegangen oder hatten vorab per Briefwahl abgestimmt. Die nun bevorstehende Stichwahl ist auf den 30. Januar terminiert. Dann wird sich entscheiden, wer auf den Chefsessel der Verwaltung Platz nehmen darf. Amtsinhaber Olaf Gouasé (CDU) wird sich im Sommer nach 28 Jahren in den Ruhestand verabschieden.