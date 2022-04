Die Eulen Ludwigshafen müssen den direkten Wiederaufstieg in die Handball-Bundesliga wohl endgültig begraben. Am Samstagabend verlor die Mannschaft von Trainer Ceven Klatt gegen die Rimpar Wölfe mit 24:26 (13.14). Ausgerechnet gegen Rimpar. Vor dieser Saison kam Klatt von Rimpar zu den Eulen. Er warnte seine Mannschaft vor seinem Ex-Klub. Seine Worte wurden nur teilweise gehört. Die Eulen taten sich schwer gegen gut und diszipliniert spielende Mainfranken. Zwar drehten die Gastgeber den Rückstand und gingen durch Christian Klimek erstmals in Führung (37.). Doch zwei Minuten vor Spielende versemmelten die Eulen den möglichen Sieg – und damit auch den Aufstieg. Denn nach dem 24:23 durch Hendrik Wagner unterliefen Ludwigshafen einfache Stockfehler. Rimpar nutzte diese aus und kam zum verdienten Sieg. „In der entscheidenden Phase machen wir zwei Fehler“, haderte Kreisläufer Christian Klimek: „wenn wir die letzten beiden Spiele gewonnen hätten, wären wir dicke im Geschäft gewesen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es noch ein Wunder. Wir dürfen nun nur nicht in einen Negativtrend kommen.“ Für die Eulen war es die zweite Niederlage hintereinander. Am Mittwoch verlor die Mannschaft in Coburg. Nun geht es am Dienstag nach Bietigheim.