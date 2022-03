Der DFB hat die Spieltage 32 bis 34 in der Dritten Fußball-Liga nun exakt terminiert. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den MSV Duisburg zum 32. Spieltag an einem Samstag (2. April, 14 Uhr). Ebenfalls am 2. April um 14 Uhr gastiert der 1. FC Saarbrücken beim TSV 1860 München. Der SV Waldhof Mannheim spielt sonntags (3. April, 13 Uhr) beim FSV Zwickau.

33. Spieltag: Würzburger Kickers - FCK (Freitag, 8. April, 19 Uhr), SV Waldhof - 1. FC Saarbrücken (Samstag, 9. April, 14 Uhr).

Zum 34. Spieltag empfängt der FCK am Ostersonntag, 17. April, um 14 Uhr die Saarbrücker zum Derby auf dem „Betze“. Der SV Waldhof erwartet am Ostermontag (18. April, 19 Uhr) den SC Freiburg II.