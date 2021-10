Bis 2030 soll spätestens die Fernwärmeproduktion in der Metropolregion Rhein-Neckar vollständig CO 2 -neutral erfolgen. Dieses Ziel nannte der Mannheimer Versorger und Stadtwerkeverbund, die MVV Energie AG, am Montag. Die bisher angestrebte Marke sah eine Reduktion um 40 Prozent vor. Ebenfalls bis 2030 sollen im gesamten Unternehmen 80 Prozent weniger des klimaschädlichen Gases CO 2 anfallen. Noch einmal zehn Jahre später, 2040, will die MVV eine ausgeglichene Klimabilanz vorweisen – fünf Jahre früher als das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel. Zum selben Zeitpunkt will das Unternehmen in der Lage sein, dank Abscheide- und Verwertungstechniken der Atmosphäre CO 2 zu entziehen.

