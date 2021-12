Hansjörg Roll (56), seit 2003 in führenden Funktionen in der MVV-Gruppe beschäftigt und seit 2015 Vorstandsmitglied der MVV Energie AG, nimmt geschäftsführend die Koordination der Arbeit des Vorstands des börsennotierten Versorgers wahr. Das teilte das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung am Donnerstag mit. Zudem wird Daniela Kirchner (48), seit 2010 Leiterin des Bereichs Rechnungswesen und Steuern, mit Wirkung ab Januar zum stellvertretenden Mitglied des Vorstands bestellt und übernimmt die Verantwortung für die kaufmännischen Bereich. Der Hintergrund: Der Vorstandsvorsitzende der AG, Georg Müller, hatte vor einer Woche darüber informiert, dass er seine Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend nicht ausüben könne. Er müsse sich einer klinischen Behandlung unterziehen und werde voraussichtlich mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Der 58-Jährige leitet die MVV seit 1. Januar 2009.