Das Mannheimer Energieunternehmen MVV legt sein Erdgas-Leitungsnetz in Mannheim still. Das bedeutet, dass es in Mannheim bald keine Leitungen mehr geben wird, durch die Gas etwa zum Heizen oder Kochen transportiert werden kann. Das hat die MVV Energie AG am Dienstagvormittag bestätigt und damit Medienberichte untermauert. Das Gasverteilnetz soll den MVV-Angaben zufolge bis 2035 stillgelegt werden.

„ Baden-Württemberg hat sich im Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. In Mannheim wird der Weg zur Wärmewende durch den kommunalen Wärmeplan vorgezeichnet“, so die MVV. Dieser Wärmeplan wurde am 12. März 2024 durch den Mannheimer Gemeinderat beschlossen. Der kommunale Wärmeplan sieht den Einsatz von Fernwärme und Wärmepumpen vor.

Mannheimer Gebäude ab spätestens 2035 nicht mehr mit Gas versorgt

„Gas ist in dieser Wärmeplanung nicht mehr vorgesehen. MVV Energie wird sich deshalb aus dem Erdgas-Verteilnetz für Haushalte und Gewerbe zurückziehen und das Gasverteilnetz bis 2035 stilllegen“, teilte die MVV am Mittwoch mit. „Das bedeutet, dass ein Gebäude, das heute noch über das Gasnetz Erdgas bezieht, spätestens 2035 nicht mehr mit Gas versorgt werden kann – weder durch MVV Energie noch durch einen anderen Lieferanten.“ Die Stilllegung des Gasnetzes bedeute auch, dass kein Biomethan („Biogas“) oder Wasserstoff verfügbar sein wird.

MVV: Ab 2035 nur noch „grüne Produkte“

Die MVV teilte mit: „Der menschengemachte Klimawandel ist unstrittig. Einer der maßgeblichen Faktoren für die Erderwärmung ist dabei der Wärmesektor.“ Daher will die MVV „die Fernwärme bis 2030 zu 100 Prozent vergrünen“ und „ab 2035 nur noch 100 Prozent grüne Produkte“ an ihre Kunden liefern.