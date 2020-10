Fälle von Vandalismus meldet die Polizei aus dem Blumengarten in Bexbach. Demnach haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, 7. Oktober, in der Damentoilette des Büro-Pavillons auf dem Blumengartengelände gewütet. Die Täter hätten die Toiletten mit Papier verstopft und einen Heizkörper aus der Verankerung gerissen, woraufhin eine große Menge Wasser auslief. Zudem wurden ein Abfallkorb und ein Seifenspender beschädigt. Wenige Tage zuvor, übers Wochenende, war es in der Herrentoilette des gleichen Gebäudes zu ähnlichen mutwilligen Zerstörungen gekommen. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.