Anlässlich des Muttertags am Sonntag organisiert der Wild- und Wanderpark in Silz eine Rallye durch die Anlage, welche verbunden wird mit einer Schatzsuche. Die tierischen Mütter und ihr Nachwuchs stehen dabei im Fokus, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Die Devise lautet: Jeder Schatz hat seinen (Lieblings-)Platz. Bei der Rallye gilt es, den Tierkindern zu helfen, den Weg zurück zu ihrer Mutter zu finden. Dazu bekommen die Besucher am Eingang jeweils ein Blatt Papier mit Aufgaben. Diese finden sich mitsamt der Lösungsbuchstaben an diversen Stationen, die an den Tiergehegen eingerichtet sind. Wer am Ende die Buchstaben zum Lösungswort zusammensetzt, darf sich etwas aus einer Schatztruhe aussuchen.