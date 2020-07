Christian Englert hat das Langstreckenrennen von Wien nach Nizza über rund 2000 Kilometer, 55.000 Höhenmeter und über drei Gipfel – Großglockner, Col du Sanetsch, Mont Ventoux – als hervorragender Sechster beendet. Damit war der Mutterstadter viertbester Deutscher. Das Rennen („Three Peaks Bike Race“), bei dem die Fahrer komplett auf sich allein gestellt waren, gewann Ulrich Bartholmös. Englert benötigte trotz einiger technischer Probleme an seinem Rad nur fast exakt fünf Tage für die Strecke und kam am Donnerstag um 15.56 Uhr ins Ziel in Nizza.