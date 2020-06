Die Polizei hat am Donnerstagabend ein Auto mit zwei toten Insassen aus der Weser in Bremerhaven geborgen. Laut Polizei handelt es sich dabei „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um das Fahrzeug der 46-jährigen Kaiserslauterin, die gemeinsam mit ihrer zehnjährigen Tochter seit dem 8. Juni vermisst wird. Im Innern des Wagens fand die Polizei zwei Tote, deren Identitäten aktuell noch nicht zweifelsfrei geklärt sind. Laut Polizei handelt es sich dabei vermutlich um die vermisste Mutter und ihre Tochter. Eine Identifizierung steht aus, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei hat für Freitag weitere Informationen angekündigt.

Das Fahrzeug war am Donnerstag mit einem Spezialboot der Hafengesellschaft BremenPorts in der Weser geortet worden. Zuletzt hatte es Hinweise gegeben, dass sich Mutter und Tochter in Bremerhaven aufgehalten haben könnten. In Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Westpfalz, der Polizei Bremerhaven und der Feuerwehr Bremerhaven wurde das Fahrzeug dann am Abend aus dem Wasser geborgen.