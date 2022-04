In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist eine Mutter mit ihrem Kind von der Feuerwehr aus einem brennenden Wohnhaus in Edenkoben gerettet worden. Wie die Feuerwehr berichtet, war der Brand im 1. Obergeschoss des Hauses um 0.19 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Zunächst war noch ein weiteres Kind in dem Haus vermutet worden. Wie sich herausstellte, war dieses allerdings zum Zeitpunkt des Brandes doch nicht zuhause. Ein Hund der Familie konnte nur noch tot geborgen werden.