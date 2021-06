Die fünf Menschen aus dem Umfeld des Bataclan-Attentäters Foued Mohamed-Aggad aus Weißenburg, die am Dienstag an mehreren Orten im Elsass festgenommen wurden, sind alle wieder auf freiem Fuß. Sie sind am Freitag freigelassen worden. Wie berichtet, hatten Spezialeinsatzkräfte unter anderem die Wohnung der Mutter des Attentäters in Weißenburg gestürmt und die Tür aufgesprengt. Der Verdacht: Terrorfinanzierung. Bevor der Attentäter im November 2015 zusammen mit zwei Komplizen im Pariser Musikclub Bataclan 89 Menschen tötete, verbrachte er zwei Jahre bei der Terrororganisation „Islamischer Staat“ in Syrien. Die Mutter hatte nie bestritten, dass sie ihrem Sohn Geld nach Syrien geschickt hatte. Es sei jedoch dazu bestimmt gewesen, ihm die Flucht aus Syrien, den Ausstieg aus dem IS und einen Rückflug zu ermöglichen. Schon 2019 war die Mutter festgenommen und danach wieder freigelassen worden.