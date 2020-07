Ein 32-Jähriger soll am Dienstag in Frankenthal seine 55-jährige Mutter in der gemeinsamen Wohnung mit brutaler Gewalt getötet haben. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz (Ludwigshafen) am Mittwoch mitgeteilt.

Nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts Hubert Ströber hatte sich der Mann am Dienstag kurz vor 7.30 Uhr telefonisch beim Polizei-Notruf gemeldet und mitgeteilt, „es ist was passiert“. Polizeibeamte hätten die Frau daraufhin leblos in der Wohnung vorgefunden – „mit einem Messer im Leib“. Das Opfer habe „32 Stichverletzungen“ davongetragen, so Ströber. Nach dem Ergebnis der Obduktion vom Mittwoch habe der schwere Blutverlust zum Tod geführt. Zu dem Angriff auf die Frau müsse es wohl am Dienstagmorgen gekommen sein.

Der festgenommene Mann habe „erkennbar unter Betäubungsmitteleinfluss gestanden“. Gegenüber den Polizeibeamten habe er lediglich angegeben, er könne sich an das Geschehene nicht erinnern. Beim Haftrichter habe er sich gar nicht geäußert, so Ströber. Die Ermittlungsbehörden gingen aber von „vorsätzlichem Totschlag“ aus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen.

Der 32-Jährige sei bisher zwar strafrechtlich nicht „einschlägig“ aufgefallen, sagte Ströber, aber wegen anderer Delikte vorbestraft – so auch wegen Drogenbesitzes und Hausfriedensbruchs. Zum Ort des Geschehens wollte der Leitende Oberstaatsanwalt aus „Datenschutzgründen“ nur so viel sagen: Der Vorfall habe sich in einer Straße „südlich des Hauptfriedhofs“ abgespielt.