Polizistenmord: Andreas S. hatte seit 2020 keinen Jagdschein mehr

Der mutmaßliche Polizistenmörder von Kusel, Andreas S., besaß seit März 2020 keinen Jagdschein mehr. Das teilte der Saarländische Landkreistag auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Alle Entwicklungen in diesem Fall sammeln wir in unserem Blog. Zum Artikel

Einkaufen wieder ohne 2G

Immer mehr Bundesländer beenden die Zugangsbeschränkungen im Handel. Rheinland-Pfalz aber zögert weiter. Zum Artikel

Drogeriemarkt-Gründer Werner gestorben

Der Gründer der Karlsruher Drogeriemarktkette Götz W. Werner ist tot. Der Heidelberger wurde 78 Jahre alt. Zum Artikel

Amazon schafft 1000 neue Arbeitsplätze

Der Onlinehändler Amazon hat erstmals konkrete Zahlen zu dem Logistikzentrum in Kaiserslautern genannt, das definitiv vor dem Weihnachtsgeschäft den Betrieb aufnehmen soll. Zum Artikel

Werden fachfremde Ärzte für Bereitschaftsdienst zwangsverpflichtet?

Über die Personalprobleme bei den Hausärztlichen Bereitschaftspraxen gab es zuletzt Beschwerden. Am lautesten klagten die Landauer Praxismitarbeiter, die bei der RHEINPFALZ ihren Unmut gegenüber ihren Arbeitgeber, der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, äußerten. Nun meldet sich eine Ärztin zu Wort. Zum Artikel

Experte hält Mindestlohn von zwölf Euro für akzeptabel

Ab Oktober soll der gesetzliche Mindestlohn auf zwölf Euro steigen – eine deutliche Erhöhung. Im RHEINPFALZ-Interview äußert sich der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung über die Folgen dieser Maßnahme für betroffene Branchen und deren Beschäftigte. Zum Artikel

Impfpflicht: Söders schäbiges Spiel

Unser Berlin-Korrespondent hat eine klare Meinung zu Söders Entscheidung, die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern auszusetzen. Er findet, Söder agiert in Sachen Impfpflicht skrupellos. Zum Artikel

Wein & Genuss auf rheinpfalz.de

Noch keine Idee, was Sie am Wochenende kochen sollen? Schauen Sie doch einmal auf unserer Wein & Genuss-Seite vorbei. Hier finden Sie zahlreiche Pfälzer Rezepte und Kochvideos. Außerdem auf der Seite: Jungwinzerinnen im Video-Porträt sowie Übersichtskarten zu Hofläden und Lebensmittelautomaten in der Pfalz. Zur Seite

Kirchenvertreter wegen Drohung empört

Die Drohung, unter gewissen Voraussetzungen die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche auf den Prüfstand stellen zu wollen, hat in Landau für mächtig Wirbel gesorgt. Gesagt hat das der Grüne Lukas Hartmann. Kirchenvertreter gehen auf die Barrikaden, auch eine Kita-Leiterin ist erschüttert. Zum Artikel