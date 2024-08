Ein 43-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in eine Hochspannungsanlage in der Rheinstraße im Mannheimer Mühlauhafen eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei demontierte der Mann mehrere Kabelanschlüsse, um letztlich an das Kupfer in den Kabeln zu gelangen. Dabei kam der Dieb gegen 23.30 Uhr in Kontakt mit einer Spannung von 20.000 Volt, wodurch er schwer verletzt wurde und Verbrennungen erlitt. Der Energieversorger trennte die Station vom Stromnetz, woraufhin der 43-Jährige geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.