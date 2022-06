Mutmaßliches IS-Mitglied in der Pfalz festgenommen

Polizisten stürmen am Montag in Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) die Wohnung eines mutmaßlichen IS-Anhängers. Den Ermittlungsbehörden geht damit ein alter Bekannter ins Netz, der wohl schon vor Jahren für Al-Qaida arbeitete. Zum Artikel

Ministerin Hubig: „Was kann ich den Schulen zumuten?“ Interview: Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) bescheinigt der Maxdorfer Schule im Fall der Bergrettung Besonnenheit. Was sie zum Lehrkräftemangel sagt. Zum Artikel Sechs Dinge, die Unerfahrene beim Planen einer Wanderung beachten sollten Ob im Gebirge oder im Wald: Eine längere Wanderung erfordert Planung von Strecke, Proviant und Ausrüstung. DIE RHEINPFALZ gibt sechs konkrete Tipps für Anfänger und geht auch auf die Besonderheiten des Pfälzerwalds ein. Zum Artikel Haben die Ölkonzerne den Tankrabatt doch weitergegeben? Die wegen steigender Spritpreise kritisierten Ölkonzerne haben den Tankrabatt nach Berechnungen des Ifo-Instituts bisher weitgehend an die Autofahrer weitergegeben. Ifo-Präsident Clemens Fuest kritisierte den Tankrabatt nichtsdestotrotz. Zum Artikel Schüsse auf Polizisten in Saarbrücken: Parallelen zu Kuseler Polizistenmord Zwischen dem Mord an zwei Polizisten im Kreis Kusel und den Schüssen auf Polizisten vor zwei Wochen in Saarbrücken gibt es einige Parallelen. So waren die Schützen in beiden Fällen Jäger mit Vorstrafen. Nun ergaben Recherchen der RHEINPFALZ weitere Gemeinsamkeiten. Zum Artikel Nach Vorwürfen der Falschaussagen: Feuerwehrverband bezieht Stellung Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe vermutet Absprachen von Zeugen. Der Feuerwehrverband warnt vor parteitaktischen Spielchen. Zum Artikel Pfälzer Stadt mit landesweit niedrigster Inzidenz Für das Land Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Dienstag 5.608 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus seit Montag. Das Infektionsgeschehen in der Pfalz mit interaktiven Karten. Zum Artikel