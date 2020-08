Die Polizei hat am Donnerstagabend in Herxheim einen des Einbruchs tatverdächtigen Mann festgenommen. Zivilfahnder entdeckten den Verdächtigen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Als die Polizisten den Verdächtigen kontrollieren wollten, versuchte dieser zu flüchten. Den Beamten gelang es jedoch, den Mann zu stoppen. Er wurde festgenommen. Im Nachgang konnten die Ermittler an dem Haus jedoch keine Einbruchspuren finden, weshalb der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.