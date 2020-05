Die Polizei ermittelt einem Zeitungsbericht zufolge wegen eines versuchten Anschlags auf den Dienstwagen von Innenminister Klaus Bouillon (CDU). Als der Minister am Mittwoch in seinem Wagen in St. Wendel unterwegs war, habe plötzlich die Technik der Limousine Alarm geschlagen, schrieb die „Saarbrücker Zeitung“ am Abend. Demnach stellte anschließend eine Fachwerkstatt fest, dass die Radschrauben teilweise gelöst und teilweise gelockert waren. Die Polizei habe den Dienstwagen zur weiteren Spurensuche sichergestellt, die Sicherheitsmaßnahmen für Bouillon seien verschärft worden. Die Staatsanwaltschaft kommentierte den Vorfall am Mittwochabend zunächst auf Anfrage nicht.