Vier Personen aus Landau und Umgebung hat die Polizei am Mittwochabend festgenommen, die im Verdacht stehen, mit verbotenen Drogen gehandelt zu haben. Drei der 18 bis 24 Jahre alten Beschuldigen seien, so die Polizei, „auf frischer Tat“ ertappt und festgenommen worden, eine weitere bei anschließenden Wohnungs-Durchsuchungen. Bei der Aktion seien durch das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizei Landau und die Staatsanwaltschaft mehr als zwei Kilo Drogen und eine scharfe Schusswaffe sichergestellt worden, so die Polizei.

Einer der vier Festgenommenen sei nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder freigelassen worden, gegen drei habe ein Haftrichter am Donnerstagmorgen Haftbefehl erlassen, sie kamen in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt weiter.