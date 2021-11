Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch im Industriegebiet Edenkoben drei Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, Diesel gestohlen zu haben. Auf die Tatverdächtigen gestoßen sind die Beamten nach Kontrollen, die sie wegen vergangener Diebstähle und Einbrüche im Industriegebiet durchführten. Dabei wurden sie dort auf einen Transporter und dessen Fahrer aufmerksam. Sie bemerkten im Innenraum des Fahrzeugs gleich einen starken Geruch nach Diesel und Haschisch. Es ergaben sich zudem Hinweise, dass sich kurz zuvor noch zwei weitere Personen darin befanden. Bei der Durchsuchung des Transporters stießen die Beamten auf einen Haschischbrocken, den sie sicherstellten. Bei einer Fahndung konnten zwei Männer aufgefunden werden, deren Kleidung stark nach Diesel roch. Auch Materialien wurden laut Polizei entdeckt, die dazu gedient haben dürften, den Kraftstoff abzupumpen. Wie sich zudem herausstellte, hatte eine in der Nähe befindliche Baufirma in der selben Nacht bei der Polizei einen Diebstahl gemeldet. Aus verschiedenen Fahrzeugen des Unternehmens waren 500 Liter Diesel abgezapft und weggeschafft worden. Von dem Kraftstoff fehlt noch jede Spur, die polizeilichen Ermittlungen laufen.