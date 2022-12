Am frühen Sonntagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Parkplatz des Musikantenkreisels in Kusel ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, hatten Bürger gegen 5.45 Uhr ein Feuer nahe der dortigen Corona-Teststation gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Dixi-Toilette hinter dem Metallcontainer der Teststation in Flammen stand. Die Toilette brannte dabei komplett nieder, die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich löschen. Am Container der Teststation entstand ein leichter Sachschaden. Laut Polizeibericht gehen die Beamten derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.