In einer Bibel hat ein mutmaßliches Betrügerduo in Rheinhessen offenbar ergaunertes Geld versteckt. Die Rumänen hatten sich laut Polizei mit ihrem Passat an Straßen im Kreis Alzey-Worms gestellt, um eine Notlage vorzutäuschen und anderen Autofahrern so Geld abzuschwatzen. Eine Zivilstreife hat die Verdächtigen am Donnerstag an der Autobahnabfahrt Bornheim aufgespürt und festgestellt: Einer der beiden Männer ist wegen solcher Betrügereien schon vorbestraft. Nun wird gegen ihn und seinen Komplizen erneut ermittelt. Das Geld aus ihrer Auto-Bibel – insgesamt 300 Euro – haben die Beamten beschlagnahmt.