Der Technologie-Milliardär Elon Musk will die Verbannung des früheren US-Präsidenten Donald Trump von Twitter nach der anvisierten Übernahme des Kurzbotschaftendienstes rückgängig machen. „Ich würde das Verbot aufheben“, sagte er am Dienstag bei einer Konferenz. Der Kurzbotschaftendienst, den Musk für 44 Milliarden Dollar übernehmen will, hatte Trump nach der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 verbannt.