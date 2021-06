„La dolce vita in der Pfalz“: Unter diesem Titel steht das achte Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz vom 30. Juni bis 4. Juli in Speyer. Angesprochen ist damit kein bestimmtes Repertoire, sondern ein Lebensgefühl, so Intendant Beat Fehlmann. Die Freude nach dem langen Monaten ohne öffentliche Konzerte.

Bezeichnend ist auch das letzte Stück des Musikfestes: am 4. Juli beschließt das Orchester unter Chefdirigent Michael Francis das Programm mit Beethovens fünfter Sinfonie, der „Schicksalssinfonie“, die musikalisch durch Nacht zum Licht führt. Im Eröffnungskonzert ist unter Francis und auch in der Gedächtniskirche die Fünfte von Mendelssohn mit dem Choralschluss „Ein feste Burg“ zu hören.

Solist Joseph Moog

Zuvor spielt Joseph Moog das Solo in Mozarts d-moll-Klavierkonzert KV 466. Im Schlusskonzert ist Mozarts Sinfonia concertante für Violine und Viola mit Solistinnen von den ersten Pulten des Orchesters zu erleben.

Es gibt dazwischen Serenaden in kleiner Besetzung, auch mit Absolventen der Ernst-Boehe-Akademie, ein Konzert ohne Grenzen des Ensembles Colourage und Programme mit dem Kinder- und Jugendtheater Speyer, darunter das Familienkonzert zu Tomi Ungerers „Mondmann“.

