Die Pfälzerwaldhütten-Kultur hat es schon ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Unesco-Kulturerbes geschafft. Dort könnte bald auch das Westpfälzer Musikantenland verzeichnet sein: Ein entsprechender Antrag ist von drei Initiatoren abgegeben worden. Aus Jettenbach (Kreis Kusel), Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) und der ganzen Region zogen im 19. und frühen 20. Jahrhundert Männer in die ganze Welt, um musizierend den Lebensunterhalt für ihre in der bitterarmen Westpfalz zurückgebliebenen Familien zu verdienen. Die Wirtschaftsflüchtlinge spielten überall, auf der Straße in Schweden oder in Amerika in einer Zirkuskapelle. Zurück kamen sie nicht nur mit dem Geld für den Lebensunterhalt, sie brachten auch viele Eindrücke von ihren weiten Reisen mit. Im Musikantenlandmuseum auf der Burg Lichtenberg und im Westpfälzer Musikantenmuseum in Mackenbach wird diese Tradition beleuchtet, mit der sich viele Westpfälzer noch immer identifizieren.