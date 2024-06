Nach dem 2:2 zwischen Kroatien und Albanien am Mittwochnachmittag stand fest, dass Deutschland mit einem Sieg gegen Ungarn das Ticket für das Achtelfinale bei der Heim-EM buchen könnte. Denn mit dann mindestens sechs Punkten würde das DFB-Team im schlechtesten Fall zu den vier besten Gruppendritten gehören, die sich beim EM-Modus mit 24 Teilnehmern auch für die K.-o.-Runde qualifizieren.

Diese Chance ließ sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nehmen: Im Stuttgarter Stadion siegte Deutschland souverän 2:0 (1:0). Die Treffer erzielten Jamal Musiala (22.) und Ilkay Gündogan (67.) Nach dem 5:1 im Eröffnungsspiel gegen Schottland ist es der zweite Sieg für Deutschland im zweiten Spiel. Zwar war Ungarn der erwartet ungleich stärkere Gegner als Schottland und kam auch zu mehreren Torchancen. Doch letztlich geriet der deutsche Sieg nie wirklich in Gefahr. Und so sangen die Fans in Stuttgart schon vor dem Abpfiff den Klassiker: „Oh, wie ist das schön.“ Ungarn bleibt ohne Punkt im Turnier und steht vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Schottland vor dem EM-Aus.

