Annweiler/Edenkoben. Am Internationalen Museumstag am Sonntag, 21. Mai, bieten die Heimatmuseen in Annweiler und Edenkoben ein buntes Programm für die Gäste.

Im Museum unterm Trifels in Annweiler sind die beiden Sonder-Fotoausstellungen „Trifels goes Namibia“ und „Little Heidelberg – Winzlinge entdecken Heidelberg“ zu sehen. Besucher können den Münzschatz von Minderslachen bewundern und dazu bei einem Gewinnspiel teilnehmen. Das Stadtmodell von Annweiler und verschiedene Burgenmodelle sind zu sehen, wie die Nachbildung von Burg Drachenfels, die vor Kurzem erstmals im Museum präsentiert wurde. Die Papiermacher des Papiermuseums in Gleisweiler kommen zu Besuch und bringen ihre mobile Schöpfanlage mit. Besucher können im Museumshof Papier schöpfen und mit nach Hause nehmen. Die Südpfälzer Veteranenfreunde zeigen ihre historischen Maschinen, die Trifelsfreunde sind mit einem Infostand vor Ort. Zudem werden Führungen durch die gegenüberliegende Gerberwerkstatt angeboten. „Wie geht Seilflechten?“ Mehr über die alte Handwerkskunst erfahren Gäste bei Vorführungen eines Seilers und Mitmachaktion. Außerdem gibt es im Hinterhof eine Akustik-Session von Museumsmitarbeiter Wolfgang Stahl mit Grillfeuer und Getränken. An der hauseigenen Sektbar heißt es „Secco küsst Erdbeere“. Auch das „Kunschdhaisl“ direkt vor dem Museum öffnet seine Türen. Geöffnet hat das Museum von 10 bis 20 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

In Edenkoben ist das Museum für Weinbau und Stadtgeschichte von 14 bis 17 Uhr kostenfrei geöffnet, dessen Dauerausstellung und Archiv der Heimatbund Edenkoben betreibt. Besucher können ganz entspannt, mit einem Gläschen Wein in der Hand, durch die Räume schlendern und die Geschichte Edenkobens an sich vorüberziehen lassen. Oder in den Gewölbekeller steigen und sich dort ein Bild vom Weinbau früher machen.