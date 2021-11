Steffen Egle, Jahrgang 1975, wird neuer Direktor des vom Bezirksverbands Pfalz betriebenen Kaiserslauterer Museums Pfalzgalerie. Dies teilt der Bezirksverband Pfalz mit. Bisher leitet er die Abteilung Bildung und Kunstvermittlung der Stuttgarter Staatsgalerie. Der Kunsthistoriker löst Britta Buhlmann ab, die Ende März 2022 nach 27 Jahren in Rente geht. „Ich bin ein großer Freund des Gesprächs“, sagt der Neue. Die Pfälzer Kunstszene wird darauf zurückkommen.

Der 46-Jährige, geboren im bayerischen Illertissen, studierte Kunstgeschichte, Neuere Deutsche Literatur und Philosophie in Freiburg, Basel und Glasgow. Danach war er an der Universität Heidelberg, dem Forum für Kunstgeschichte in Paris und am Yale Center for British Art in New Haven, USA, tätig. Von 2011 bis 2013 absolvierte er ein Volontariat an der Staatsgalerie Stuttgart; im Anschluss daran übernahm er 2014 die Leitung des Bereichs Bildung und Vermittlung. Auch lehrt er momentan an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, so der Bezirksverband.

Ein „guter Netzwerker“

Steffen Egle habe klare Vorstellungen, das Museum „weiterzuentwickeln und es stärker auch im digitalen Raum sichtbar zu machen“, sagte Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder nach der Bestellung des Kunstvermittlers im Bezirksausschuss. Auch sei er ein „guter Netzwerker“.

„Kunst und Lebenswelten verbinden“, sei sein Motto, das zu einem Perspektivwechsel auffordere, zitiert der Bezirksverband Egle selbst. Wichtig sei ihm, „Kunst aus dem Blickwinkel des Publikums zu betrachten“.