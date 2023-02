Das „Museum für Zeit - Pfälzisches Turmuhrenmuseum“ in Rockenhausen erhält im Februar 2023 die Auszeichnung „Museum des Monats“ des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Staatssekretär David Profit überreichte die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung an Museumsgründer Knut Deutschle und an Gerd Fuhrmann, den Vorsitzenden des Fördervereins.

Den Schwerpunkt des Museums für Zeit bilden über 50 historische Turmuhren - die größte misst drei Meter. Eine besondere Attraktion des Museums stellen das Carillon sowie der Uhrenturm mit seiner astronomischen Uhr dar, die zu den vielseitigsten und genauesten modernen astronomischen Uhren gehört. Das Museum wurde 1979 als „Uhrenstube“ gegründet und ist in einem denkmalgeschützten Hofanwesen in Rockenhausen beheimatet. Es verfügt über rund 390 qm Ausstellungsfläche und etwa 200 Objekte – überwiegend Leihgaben aus Privatbesitz des Sammlers und Museumsgründers Knut Deutschle. Ergänzend werden regelmäßig kleine Sonderausstellungen gezeigt.