Gisela Gall aus Bad Dürkheim hat beim 69. Pfälzischen Mundartdichterwettstreit in Bockenheim einen seltenen Doppelsieg geschafft. Mit ihrem Gedicht „Es Sindediechel“ (Das Sündentüchlein) gewann sie im Festzelt sowohl den Publikums- als auch den Jurypreis. Ihr hochpersönlicher, charmanter und witzig-frecher Beitrag handelt von einem intimen Utensil aus Zeiten, als es noch keine moderne Empfängnisverhütung gab. Den 2. Preis gewann Matthias Zech aus Speyer mit dem Gedicht „Aache zu“, das von Erinnerungen kurz vor dem Tod erzählt. Platz 3 ging an Barbara Franke aus Zweibrücken für „Residiere grenzwerdisch“, ein Beitrag, der den Alltag in einem Altenheim thematisiert.