... der Tankstellenmitarbeiter, der einen seltsamen Geruch wahrnahm. Und wenn es in einer Tankstelle seltsam riecht, kann etwas nicht stimmen. Das dachten sich auch die Mitarbeiter und informierten am Mittwochnachmittag die Polizei. Die Polizisten rochen nach Angaben der Dienststelle nichts, auch der hinzugerufene Mitarbeiter der Stadtwerke nicht. Doch in einem Raum schlug das Spürgerät der Stadtwerke an, vorsichtshalber wurde die Feuerwehr alarmiert. Schließlich wurde in einem Raum der Tankstelle der Übeltäter des seltsamen Geruchs entdeckt – eine tote Ratte. Die roch wohl schon etwas muffig. Auf jeden Fall gab es Entwarnung und die Sperrung der Zufahrten zur Tankstelle wurden umgehend aufgehoben. Der Verkehr konnte wieder fließen.