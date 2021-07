Normalerweise schauen gut und gerne 200 bis 300 Menschen beim Aufstellen des Kerwebaums vor dem Mußbacher Rathaus zu. Wegen Corona entschied sich der Förderverein der Freiwilligen Feuer am Donnerstagabend für die abgespeckte Variante ohne großes Publikum – und ohne das beliebte Kerwespiel. So ganz auf das Kerwegefühl verzichten müssen die Mußbacher aber nicht: Am Freitag eröffnet unter anderem die Weinprinzessin Saskia I. mit ihren Amtskolleginnen um 19 Uhr die Kerwe. Statt in mehreren Höfen wird dieses Jahr ausschließlich im Hof der Winzergenossenschaft gefeiert. Dort steht im Übrigen auch der traditionelle „Gudselstand“.

Maximal 500 Besucher finden Platz. Anmelden kann man sich nicht, „wer da ist, ist da“, sagt Ortsvorsteher Dirk Herber. An allen drei Tagen wird dort neben Kulinarik auch Musik geboten. Ein ökumenischer Kerwegottesdienst mit Posaunenchor findet am Sonntag um 10.30 Uhr unter der Remise im Herrenhof statt.