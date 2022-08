Wenn am 1. September das neue Gesundheitszentrum Medivicus an der Bahnlinie in Landau eröffnet, wird auch die Radiologie Landau-Südliche Weinstraße dabei sein. Am Dienstag wurde das Herzstück der neuen Praxis geliefert, ein großer MRT. Ein Autokran platzierte es durchs Dach des Neubaus in der Praxis.

