In Afrika grassiert das Mpox-Virus. Die WHO hat deshalb die höchste Warnstufe ausgerufen. In Deutschland gibt es bislang keine Fälle mit der neuen, ansteckenderen Variante des Erregers. Das Robert-Koch-Institut behält dennoch die Lage im Blick.

Im Mai 2022 sind laut dem RKI erstmals Fälle von Mpox in Deutschland nachgewiesen worden. Bisher sind rund 3800 Fälle bekannt; etwa 3700 davon traten im Sommer und Herbst 2022 auf. Das RKI rechnet nach eigenen Angaben damit, dass erneut Fälle in Deutschland auftreten werden, geht aber nicht von einem erhöhten Risiko durch die neue Klade-I-Variante aus.

