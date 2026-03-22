Im Wald bei Forst hat laut Polizei ein Radfahrer laut Schilderung der Polizei zwei Fußgänger zusammengeschlagen und dabei einer 74 Jahre alten Frau ins Gesicht getreten. Wie die Beamten berichten, gingen der 75 Jahre alte Mann und seine Begleiterin aus dem Raum Köln gegen 13.50 Uhr in der Nähe des Forster Steinbruchs spazieren, als ihnen ein Mann und eine Frau auf Mountainbikes entgegenkamen. Der Radfahrer habe zunächst mit den beiden Fußgängern Streit angefangen, weil diese nach seiner Ansicht zu weit auf seiner Seite des Waldweges liefen. Dann sei er unvermittelt auf die Frau zugegangen und habe dieser ins Gesicht geschlagen, anschließend dem Mann; auf dem Weg zurück zu seinem Mountainbike habe er der 74-Jährigen mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht getreten, was den Tatbestand der schweren Körperverletzung erfüllt. Dann seien die beiden Radfahrer davongefahren.

Ohne Erfolg nach Täter gefahndet

Die Polizei sei alarmiert worden und habe nach den beiden gefahndet, allerdings ohne Erfolg. Die Geschädigten kamen ins Krankenhaus.

Den Radfahrer beschrieben die Zeugen der Polizei gegenüber so: Mountainbike mit hellem Rahmen, rot-blaue Sneaker/Sportschuhe, schwarze Hose, blaue Oberbekleidung mit roten Streifen, Fahrradhandschuhe, rot-schwarzer Helm, schwarzer Rucksack, schwarze Basecap.

Wer Hinweise auf den Mann geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefon 06324 9330 oder per E-Mail n pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.