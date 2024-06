Mountainbiker, Touristiker, Forst und Naturschützer aus ganz Deutschland kommen gerade in Annweiler zusammen. Es geht um Gemeinsamkeit und Vernetzung. Dass in der Pfalz getagt wird, hat einen guten Grund. Deshalb sind auch die Pfalz Touristik und der Mountainbikepark Pfälzerwald mit dabei. Besonders viel Applaus aber erhielt am Mittwoch Cem Özdemir, grüner Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, nach seiner Videobotschaft. Özdemir ist sozusagen der Herr des Bundeswaldgesetzes, das gerade neu aufgelegt wird.

